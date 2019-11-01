Ensar ve TÜRGEV kaybetti hem İBB hem de İstanbul kazandı

İptal edilen vakıflar arasında Ensar, TÜRGEV ve TÜGVA gibi yönetiminde Erdoğan ailesinden kişilerin bulunduğu AK Parti’ye yakın vakıflar vardı.

İBB yaptığı açıklamada; protokolleri iptal edilen vakıflara İBB bütçesinden toplam 357 milyon 453 bin 972 lira harcandığını duyurmuştu.

TÜRGEV’İN BAŞVURUSU REDDETTİ

Ensar ve TÜRGEV, İBB’nin protokolleri iptal etmesini mahkemeye taşıdı.

TÜRGEV, dava dilekçesinde protokollerin iptal edilmesinin hukuka ve mevzuata aykırı olduğunu, İBB’nin yaptığı işleminin durdurulmasını istedi.

İstanbul 14. İdare Mahkemesi verdiği kararda kendisinin görevsiz olduğunu belirterek TÜRGEV'in açtığı davayı reddetti.

ENSAR DA KAYBETTİ

İstanbul 14. İdare Mahkemesi, Ensar Vakfı'nın açtığı davayı da karara bağladı. Mahkeme oybirliğiyle verdiği kararda Ensar Vakfı’nın da açtığı davayı reddetti.