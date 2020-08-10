Erbaş tepki çeken Ayasofya hutbesi sonrası ilk kez konuştu

Diyanet İşleri Ali Erbaş, Mustafa Kemal Atatürk'le ilgili skandal sözlerine tepki yağması üzerine "Yanlış anlamlandırıldı" ifadelerini kullandı.

Konuya ilişkin Sabah'a röportaj veren Erbaş, tepkiler üzerine geri adım atmak zorunda kaldı.

Erbaş, şöyle konuştu:

"TEŞKİLATIMIZI ATATÜRK KURDU"

"Diyanet İşleri Başkanlığımız, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu bir teşkilattır. Anayasa ve yasalarda belirtilen görevlerini yerine getirmektedir. 18 Mart Çanakkale programlarından Cumhuriyetimizin kuruluş yıldönümü etkinliklerine, istiklal mücadelemizin önemli günlerinden milli bayramlarımıza, her vesileyle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi, saygı, rahmet ve şükranla anmaktayız."

"YANLIŞ ANLAMLANDIRILDI"

Yayınladığımız eserler, aylık dergiler, çocuk yayınları ve Diyanet TV ve radyo programlarımızla, onları hayırla yad etmekte ve özellikle nesillerimize en güzel şekilde tanıtmaya gayret etmekteyiz.

Söz konusu açıklamalarımız, program ve etkinliklerimiz web sayfalarımızda mevcuttur ve tüm kamuoyuna açıktır. Hal böyleyken Başkanlığımızı ve onun güzide mensuplarını, Cumhuriyetimizin değerleri ve öncüleri ile ilgili hassasiyet taşımamakla itham etmek vahim bir hata, üzücü bir tutum, büyük bir haksızlık ve izah etmekte zorlandığımız bir istismardır. Bu tür zorlama yorumlar ve yanlış anlamlandırmalar, milli birlik ve beraberliğimize zarar vermektedir."