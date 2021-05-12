  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Erdal Can Alkoçlar : "Türk mucitlere destek amaçlı CRO kuruyoruz"

Erdal Can Alkoçlar : "Türk mucitlere destek amaçlı CRO kuruyoruz"

Erdal Can Alkoçlar : "Türk mucitlere destek amaçlı CRO kuruyoruz"

Biyosotik inovasyon alanında araştırmalar yapan tıp akademisyenlerinden Dr. Sebahattin Ataoğlu’nun da yer aldığı projeyle viral kanserlere yönelik formüle edilmiş olan destek tedavi amaçlı patentli besin takviyesi buluşlarının klinik çalışmaları için işbirliği anlaşması imzalandı.

Dr. Sebahattin Ataoğlu ve Spektral Holding arasında Erdal Can Alkoçlar ve Metehan Yeşil'in olduğu belirtilen viral kanserlere yönelik formüle edilmiş olan destek tedavi amaçlı patentli besin takviyesi buluşlarının klinik çalışmalarını tesis, dizayn ve icra etmek amaçlı bir iş birliği anlaşması imzalandı.

 Aynı zamanda Spektral Holding CEO'su da olan Alkoçlar, Ataoğlu'nun biyosotik inovasyon alanındaki önemli akademisyenlerden biri olduğunu belirtti. Dr. Sabahattin Ataoğlu'nun teknik önderliğinde tasarlanıp tesis edilecek bir pilot klinik çalışmanın, yerli mucitlerin patentli formülasyonlarının tedavi edici etkinliğinin uluslararası akreditasyonunda çok büyük rol oynayacağına inandıklarını belirtti.

Alkoçlar, Dr. Ataoğlu ile çalışmanın kendileri için büyük bir gurur ve keyif olduğunu söyledi. Pre-klinik ve pilot çalışma için önceliklerinin Avrupa ve Amerika olduğunu dile getiren Alkoçlar, orta vadede Dr. Ataoğlu ve ekibinin omurgasını oluşturacağı ve yerli ilaç buluşlarının klinik araştırma ihtiyaçlarını karşılama amaçlı bir CRO (klinik araştırma organizasyonu) kurmak amacıyla bazı Avrupalı yatırım grupları ile görüşme halinde olduklarını kaydetti

Etiketler erdal can alkoçlar
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Gezici Araştırma'nın anketinden 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimleri için ''sürpriz'' iddia
Tarımı bırakıp öyle bir işe kalkıştılar ki, şimdi siparişlere yetişemiyorlar
Erdoğan: ''Bayram sonrası kontrollü normalleşmeye başlıyoruz''
Piyasalar bayram, seyran dinlemedi... Dolar, Euro ve altın zirvede
İstanbul'da tam kapanmayı İsrail bitirdi! Bu görüntüler dün geceden!
Tutuklanması için kampanya başlatılan Prof. Dr. Ceyhan'dan dikkat çeken aşı açıklaması
Survivor'a sürpriz veda... Elenen isim herkesi şaşırttı
Beşiktaş - Fatih Karagümrük maçında tribünde taraftar sürprizi
Ümit Özat'ın Fenerbahçe paylaşımı sosyal medyayı salladı
Tam kapanmayla geçecek Ramazan Bayramı'nda hava nasıl olacak ?