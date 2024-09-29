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Erden Timur'dan ''FBI tarafından gözaltına alındı'' yalanlaması

Erden Timur'dan ''FBI tarafından gözaltına alındı'' yalanlaması
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Galatasaray'ın eski yöneticilerinden Erden Timur, ABD'de gözaltına alındığı şeklinde çıkan iddialara yanıt verdi.

Eski Galatasaray SK yöneticisi ve Nef İnşaat şirketinin sahibi Erden Timur'un ABD'nin New York kentinde gözaltına alındığı iddiası gündeme bomba gibi düştü.

Voice of America muhabiri Mehmet Sümer sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada "Brooklyn'de bir inşaat yatırımı olan Nef İnşaat şirketinin sahibi Erden Timur'la görüştüm. Kendisi iki gün önce New York'a geldiğinde FBI tarafından JFK Havalimanı'nda gözaltına alınarak kendisine New York Belediye Başkanı Eric Adams'la ilgili ilgili sorular sorulduğunu doğruladı. Timur kendisine Adams'ın kampanyasına bağış yapıp yapmadığının sorulduğunu kendisinin de bağış yapmadığını söylediğini anlattı." ifadelerini kullandı.

Sümer daha sonra yeni bir açıklama yaparak "Erden Timur şimdi tekrar aradı kendisine gözaltı işleminin uygulanmadığını sadece bilgisinin alınıp herhangi bir imzalı tutanak benzeri bir şey imzalamadan herhangi bir yasal işlem olmadan havalimanından çıktığını söyledi" dedi.

Erden Timur iddiaları yalanladı

ABD'nin New York eyaletinde FBI tarafından gözaltına alındığı iddia edilen Galatasaray'ın eski yöneticisi Erden Timur iddiaları yalanladı.

Sözcü gazetesinden Mesut Yıldırım'ın haberine göre iddiaların asılsız olduğunu söyleyen Erden Timur "Fenerbahçe maçını izliyordum. Sosyal medyaya gözaltına alındığım ile ilgili haber düşmüş. Doğruluğu yok. NEF Filarmoni Orkestrası için New York’a geldik. Burada ABD’de iş yaptığımız için görevliler New York Belediye Başkanı Eric Adams'a bağış yapıp yapmadığımızı sordu. Gözaltı gibi bir durum hiç olmadı" dedi. 

Etiketler erden timur fbı gözaltı açıklama yalanlama
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