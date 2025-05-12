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Ancelotti'nin yeni takımı belli oldu

Ancelotti'nin yeni takımı belli oldu
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Brezilya Milli Takımı, İtalyan teknik direktör Carlo Ancelotti ile 2026 Dünya Kupası'nı da kapsayan 1 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

İtalyan teknik direktör Carlo Ancelotti'nin yeni adresi belli oldu. Brezilya Milli Takımı, 65 yaşındaki tecrübeli isimle 2026 Dünya Kupası'nı da kapsayan 1 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu. Konuyla ilgili Brezilya Futbol Federasyonu'nun resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Futbol tarihinin en büyük milli takımı artık dünyanın en başarılı teknik direktörü tarafından yönetilecek. Tarihi zaferlerin sembolü olan Carlo Ancelotti, Brezilya Futbol Federasyonu (CBF) Başkanı Ednaldo Rodrigues tarafından Brezilya Milli Takımı'nın yeni teknik direktörü olarak açıklandı" denildi.

"Birlikte, Brezilya futbolunun yeni görkemli sayfalarını yazacağız"

Anlaşmanın ardından Brezilya Futbol Federasyonu'nun resmi sosyal medya hesabına açıklamalarda bulunan CBF Başkanı Ednaldo Rodrigues, "Carlo Ancelotti'yi Brezilya'nın başına getirmek, stratejik bir hamleden çok daha fazlasıdır. Bu, dünyaya en yüksek kürsüdeki yerimizi yeniden almakta kararlı olduğumuzun bir ilanıdır. O, tarihin en büyük teknik direktörü ve şimdi dünyanın en büyük milli takımının başında. Birlikte, Brezilya futbolunun yeni görkemli sayfalarını yazacağız" ifadelerini kullandı.

Ayrıca Ancelotti'nin önümüzdeki ay Ekvador ve Paraguay'a karşı oynanacak eleme maçlarında ilk kez Brezilya Milli Takımı'nın başında sahaya çıkacağı belirtildi.

Teknik direktörlük kariyerine Reggiana'da başlayan Ancelotti, Parma, Juventus, Milan, Chelsea, PSG, Everton, Bayern Münih, Napoli ve Real Madrid'i çalıştırdı. 65 yaşındaki teknik adam, kariyerinde 5 Şampiyonlar Ligi, 4 FIFA Kulüpler Dünya Kupası ve birçok ulusal kupa kazandı.

İHA

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Etiketler Brezilya Milli Takımı Carlo Ancelotti teknik direktör
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