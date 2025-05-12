Altın fiyatları çok sert düştü; İşte altındaki düşüşün nedenleri...

Döviz ve değerli metaller haftanın ilk işlem gününe dikkat çeken bir düşüşle başladı. ABD ve Çin arasındaki "gümrük vergisi görüşmeleri"nden de beklenen haber gelince piyasalardaki düşüş hız kazandı... İşte Dolar, Euro, altın ve gümüş piyasalarında son durum...

Piyasalar yeni haftaya dikkat çeken bir hareketlilikle başladı. 2025 yılı başından bu yana rekor üstüne rekor kırarak tarihi zirvesine her gün bir yenisini ekleyen altındaki sert geri çekilme dikkat çekiyor.

ABD Başkanı Trump'ın başlattığı "vergi savaşları" ile güç kazanan altın fiyatları yükselişini hızlandırmıştı. Ancak yaklaşık 1 haftadır düşüş eğilimine giren altın fiyatları ABD ile Çin arasında İsviçre'de yapılan ticaret zirvesinin ardından sakinlemişti.

Bugün Çin Başbakan Yardımcısı He Lifeng, 10-11 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilen üst düzey ticaret müzakerelerinde önemli ilerlemeler kaydedildiğini açıkladı.

Çin ile ABD bu sabah saatlerinde ortak bir açıklama yayınlayarak anlaşma sağladıklarını ve bazı tarifelerin 90 gün boyunca azaltılacağını açıkladı. Çin, ABD ürünlerine uygulanan gümrük vergisini 90 gün için yüzde 125'ten yüzde 10'a indirdi. ABD ise Çin ürünlerine uygulanan gümrük vergisini 90 gün için yüzde 145'ten yüzde 30'a indirdi.

Tüm piyasaların dört gözle beklediği bu açıklamanın ardından piyasalarda da düşüş hız kazandı.

Güncel altın fiyatları ve döviz kurları

İşte 12 Mayıs 2025 saat 14:20 itibariyle döviz ve değerli metaller piyasalarında son durum:

Güne 3.278 Dolar'dan başlayan Ons Altın 3 bin 225 Dolar'dan,

4 bin 75 TL'den başlayan gram altın 4 bin 11 TL'den,

6 bin 870 TL'den başlayan çeyrek altın 6 bin 657 TL'den,

13 bin 741 TL'den başlayan yarım altın 13 bin 315 TL'den,

27.399 TL'den başlayan Cumhuriyet altını 27 bin 407 TL'den,

40,97 TL'den başlayan gram gümüş 40,28 TL'den,

38,75 TL'den başlayan Dolar/TL 38,77 TL'den,

43,55 TL'den başlayan Euro/TL 43,12 TL'den,

51,55 TL'den başlayan Sterlin/TL ise 51,14 TL'den işlem görüyor.

Cuma günü doların satış fiyatı 38,74 TL Euro'nun satış fiyatı ise 43,70 TL olmuştu.