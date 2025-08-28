  1. Anasayfa
Türkiye'nin ilk lüks AVM'si kepenk indirdi
Türkiye'nin ilk lüks ve butik konseptli alışveriş merkezi Prestige Mall, 18 yıl sonra kapandı.

Türkiye’de giderek artan hayat pahalılığı, vatandaşların tüketim alışkanlıklarını değiştirirken, alışveriş merkezleri de zorlu bir dönemin içine girdi. Bu süreçte İstanbul Başakşehir’de 2007 yılında açılan Türkiye’nin ilk lüks ve butik konsept AVM’si Prestige Mall için de kapatma kararı alındı.

Sözcü'de yer alan habere göre, yönetim sorunları ve ağırlaşan ekonomik koşullar nedeniyle alınan karar ilk olarak AVM’deki mağazalara bildirildi. Ardından peş peşe dükkanların kapanmasıyla, lüks alışveriş merkezi adeta hayalet şehre dönüştü. Temmuz ayında sona ermesi planlanan tasfiye süreci bir ay uzatılırken, geçtiğimiz hafta itibarıyla AVM’deki tüm mağazalar faaliyetlerini resmen sonlandırdı.

2007’de açıldı, el değiştirdi

25 bin metrekarelik toplam alana, 12 bin metrekarelik kiralanabilir hacme sahip olan Prestige Mall, Süzer Grubu tarafından hayata geçirilmişti. Mart 2007’de açılan AVM, kısa süre sonra 55 milyon dolara İrlandalı Quinn Grubu’na satılmıştı.

Yabancı yatırımcı da dayanamadı

Türkiye’de AVM yatırımlarının hız kazandığı 2000’li yılların ortasında lüks ve butik segmentte öncü olma hedefiyle kurulan proje, artan ekonomik zorluklar ve yönetim krizleri nedeniyle bu vizyonunu sürdüremedi. Yabancı yatırımcının da uzun vadede projeyi devam ettirememesi, Prestige Mall’un kapanışını kaçınılmaz hale getirdi.

