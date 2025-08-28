Galatasaray'dan Rezan Epözdemir kararı
Galatasaray, rüşvet soruşturması kapsamında tutuklanan ünlü avukat Rezan Epözdemir'in üyeliğini askıya aldı.
Kararın FETÖ ve casusluk iddiaları sebebiyle alındığı ortaya çıktı.
Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre, Çorlu Cezaevi'nde tutuklu bulunan Rezan Epözdemir'in, Galatasaray kulüp üyeliği, "FETÖ'ye yardım" ve "casusluk" iddialarından yürütülen soruşturma kapsamında askıya alındı.
Öte yandan Epözdemir'in Ekim ayında yapılacak kongrede kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildiği ortaya çıktı.
NE OLMUŞTU?
Gözaltına alınan avukat Rezan Epözdemir, sevk edildiği hakimlikçe "rüşvet" suçlamasıyla tutuklanmıştı. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, Epözdemir hakkında "FETÖ/PYD terör örgütüne yardım" suçlamasıyla ilgili yurt dışı çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol talebini ise reddetmişti.
