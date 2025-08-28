Galatasaray, Wilfried Singo'yu duyurdu
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol
Galatasaray, 24 yaşındaki Fildişi Sahilli futbolcu Wilfried Singo’nun transferi konusunda Fransa Ligue 1 ekibi AS Monaco ile görüşmelere başlandığını açıkladı.
Sarı-kırmızılı kulüpten konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, “Profesyonel futbolcu Wilfried Stephane Singo'nun transferi konusunda AS Monaco Football Club SAM ile resmi görüşmelere başlanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” ifadelerine yer verildi.
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol