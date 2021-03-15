Erdoğan açıkladı: ''Mevcut uygulamalara aynen devam''

Cumhurbaşkanı Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi süren toplantısı sonrasında kameraların karşısına geçerek mevcut uygulamalara aynı şekilde devam etme kararı alındığını söyledi. Erdoğan ayrıca kısa çalışma ödeneğinin bu ay itibariyle sonlandırıldığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi. Yaklaşık 3 saat süren toplantı sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan kameralar karşısına geçti ve geride kalan 1 yılda Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesini anlattı.

AŞILANAN KİŞİ SAYISI

Erdoğan basın toplantısında Türkiye'de şu ana kadar aşı yapılan kişi sayısının 11 milyon 500 bine ulaştığını belirtti.

KÇÖ BİTİYOR

Erdoğan ayrıca koronavirüs salgını döneminde başlatılan Kısa Çalışma Ödeneği uygulamasının Mart ayı sonunda sonlandırılacağını açıkladı.

KARARLARA AYNEN DEVAM

Erdoğan mevcut durumda koronavirüs için yeni bir normalleşme ya da yeni bir kısıtlama kararı alınmadığını da belirterek "mevcut kararlarla devam edeceğiz" dedi.

"Vaka, ağır hasta ve vefat sayılarını belli bir rakamın altına düşürmemiz gerekiyor" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan "Tedbirlere özellikle uyulmasıyla süreci daha yakından takip edeceğiz. Şehirlerimizdeki durumu bir süre daha sürdürme kararını aldık. İnşallah bundan sonra daha bilinçli davranarak bu meselenin üstesinden geleceğiz. Tedbirlere uymamız halinde yeniden kısıtlamaların gelmesinin kaçınılmaz olduğunu bir kez daha hatırlatmak istiyorum." dedi.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önemli açıklamalarından satır başları:

Türkiye'yi demokrasi ve ekonomi alanlarında dünyanın en iyi ülkeleri arasına sokmaya çıktığımız yolda 18 yılı geride bıraktık. Sağlıktan eğitime, adaletten güvenliğe, ticarete kadar hep bu mücadeleyi yürüttük. Cumhuriyet tarihinde yapılanları 5'e 10'a katlayarak bugüne getirdik. Son 7-8 yıldır ülkemizin önünden eksilmeyen siyasi ekonomik tuzaklar, büyük ve güçlü Türkiye'nin önemini tekrar tekrar bize göstermiştir. Türkiye'yi eskiden olduğu gibi tekrar içine kapatarak, enerjisini boşa harcayamaya çalışan bir durum olduğu açıktır. Biz bu durumu hemen fark ettik. Bu senaryoda kullanılan tüm oyuncuları birer birer devre dışı bıraktık. Milletimizin taleplerine ve beklentilerine uygun olarak zaten yürütmekte olduğumuz çalışmaları kapsamları reform paketleriyle yeni programlar geliştirdik. Son dönemde yeni reform programlarıyla, milletimizin huzuruna çıkıyoruz. İnsan hakları eylem planını daha önce açıklamıştık. Geçtiğimiz cuma günü de ekonomideki reformu kamu ile paylaştık. Türkiye'nin istikrar mücadelesini istiklal ve istikbal mücadelesi gibi önemli görüyoruz. Reform programımızı, her alanda olduğu gibi ekonomide de istikrarı güveni sağlayacak adımları teşhis ettik. Kamu maliyesi, enflasyon, finans sektörü konularında çok sayıda düzenlemeyi hayata geçiriyoruz. Türkiye'yi salgınla birlikte hızlanan yeni siyasi ekonomik düzende hak ettiği yere çıkarmakta kararlıyız. Her reform programımız, kamudan özel sektöre kadar tüm tarafların görüş ışığında oluşturulmuştur. Ülkemizin hayrına olan her iş gibi reformlarımızı da kör bir üslupla sabote etmeye çalışanları milletimize havale ediyoruz.

"SAĞLIK ÇALIŞANLARINA ŞÜKRANLARIMI SUNUYORUM"

Koronavirüs salgınında vefat eden kardeşlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum. Sağlık çalışanlarına bir kez daha teşekkürlerimi sunuyorum. İnsanların hastane kapılarından çevrildiği, doktorların hasta seçmek zorunda kaldığı vahim sahnelerin hiçbiri hamd olsun hiçbiri ülkemizde yaşanmadı. Devletimizin tüm imkanlarını seferber ettik. Bilim kurulumuzun değerlendirmeleri kapsamında aldığımız kararları en hızlı ve etkin şekilde hayata geçirdik. Salgın boyunca birçok ülkede görülen sıkıntıların hiçbirine Türkiye'de şahit olunmadı. Ülkemize kazandırdığımız şehir hastaneleri kritik rol üstlendiler. Yolu bir şekilde şehir hastanelerine düşen vatandaşlarımız, "İyi ki muhalefete rağmen bu hizmet yapılmış" diyor. Bu süreçte koronavirüs teşhisi yapılabilen laboratuvarlarımız 73'ten 461'e yükseldi. HES uygulamasını hayata geçirdik. Yurtlarımızda 122 bin insanımıza karantinada hizmet verdik.

"AŞILAMADA DÜNYADA 5. DURUMDAYIZ"

İnşası süren projeleri hızlandırarak İstanbul Başakşehir ve Konya ve Tekirdağ'daki şehir hastanelerimizi hizmete aldık. Dünyada aşı uygulamasını başlatan ilk ülkeler arasındayız. Bugün itibariyle 11 milyon 500 bine ulaştı. Aşılama sırasında dünyada 5. durumdayız. Çalışmaları süren yerli aşı hazır hale gelene kadar yurt dışından aşı tedariğini sürdüreceğiz.

"EBA 12 BİN 500 SAAT YAYIN YAPTI"

Yüz yüze eğitimi ise 15 Şubat'ta kademeli olarak başlattık. Ülkemizdeki tüm cep telefonu abonelerine aylık 8 gb da kadar EBA'ya ücretsiz erişim sağladık. Bu sistem üzerinden 12 bin 500 saat yayın yapıldı.Salgın döneminde kısa çalışma ödeneğinin kapsamını genişlettik, şartlarını kolaylaştırdık.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ AÇIKLAMASI

Salgının seyrine göre peyder pey uzattığımız uygulamayı Mart sonunda bitiriyoruz. 2,5 milyon çalışanımıza 10 milyar liraya yakın nakdi ücret desteği ödedik. Normalleşme desteği ile 3.6 milyardan fazla prim mahsuplaşması yaşattık. Salgının başından itibaren verdiğimiz teşviklerin tutarı 80 milyarı buldu. #BizbizeyeterizTürkiyem kampanyasıyla 2 milyar lirayı aşkın yardım topladık ve bu yardımları ihtiyaç sahipleri ailelere taktim ettik.

"SANATÇILARA 123 MİLYON TL ÖDEDİK"

İş yeri kira olan esnaflarımıza, 3 ay süreyle büyükşehirlerde 750 lira, diğer şehirlerde ise 500 lira desteğinde bulunuyoruz. Mücbir sebep hali ilan edilen 24 Mart 2020 den itibaren KDV ve prim ödemelerine 6 ay ileri ödeme sağladık. Faiş fiyat ve stokçulukla mücadelede için haksız değerlendirme kurulu oluşturduk. Bugüne kadar 32 milyon liraya yakın idari para cezası uygulandı. Bu yıl üreticilerimize yapacağımız tarımsal destek ise 24 milyar liradır. Su ürünleri yetiştiriciliği, mesire yerleri kira ödemeleri faizsiz olarak yine erteledik. %75'i hibe olmak üzere 100 bin tohumu çiftçimize ulaştırdık. Müzik sektöründeki 30 bin 700 başvuru sahibine, 4 ay boyunca ayda 1 bin lira olmak üzere 123 milyon lira destek sağladık. Turizm de 16 milyon ziyaretçiyle dünyada en az daralma yaşayan ülkelerden biri olduk. İş yurtlarındaki üretimi, kolonya, maske eldiven gibi ihtiyaç alanlarına yönlendirdik. Sokağa çıkması kısıtlanan tek başına yaşayan 65 yaş üstü vatandaşlarımıza yardım için Vefa Sosyal Destek grupları kurduk. Bu kapsamda, 65 yaş üzeri vatandaşlarımızdan 900 bini aşkın talep yerine getirildi. İzolasyona tabi kişilere yönelik 31,5 milyona yakın denetim gerçekleştirildi.

'SALGINDA YATIRIMLARA ARA VERMEDİK'

Salgın döneminde, Türkiye olarak yatırımlarımıza ara vermedik. 463 km otoyolu, 352 büyüklü küçüklü köprüyü, 45 tüneli hizmete açtık. Bunlar arasında Ankara-Niğde otoyolu, Kuzey Marmara otoyolunun bir bölümü gibi önemli projeler yer alıyor.

'150 ÜLKEYE DESTEK SAĞLADIK'

Salgının başından bu yana 142 ülkeden 100 bini aşkın vatandaşımızı Türkiye'ye getirerek aileleriyle buluşturduk. 5500'den fazla yabancının evlerine güvenle dönebilmesini sağladık. Ülkemizden talepte bulunan 150 ülkeye tıbbi yardım ve destek sağladık. Özetin özeti mahiyetindeki bu desteklerle, milletimizin her kesiminin salgın döneminin en az zararla atlatmasını amaçladık.

'ŞEHİRLERİMİZDEKİ DURUMU BİR SÜRE DAHA SÜRDÜRME KARARI ALDIK'

Vaka, ağır hasta ve vefat sayılarını belli bir rakamın altına düşürmemiz gerekiyor. Geçtiğimiz kabine toplantımızda şehirlerimizi vaka hastane kapasitesi ve aşılama gibi kriterlere göre sınıflandırmıştık. Yeni normalleşme tedbirlerini sizlerle paylaşırken şehirlerimizi tedbirlere uyma derecesine göre gelecekte hangi sınıflandırmada yer alacaklarına karar vereceğini söylemiştik. Bugünkü kabine toplantımızda son 2 haftadaki gelişmelerin etrafında durduk. Aşılama yaygınlaştıkça salgınla mücadelenin daha etkin hale geldiğini görüyoruz. Tedbirlere özellikle uyulmasıyla süreci daha yakından takip edeceğiz. Şehirlerimizdeki durumu bir süre daha sürdürme kararını aldık. İnşallah bundan sonra daha bilinçli davranarak bu meselenin üstesinden geleceğiz. Tedbirlere uymamız halinde yeniden kısıtlamaların gelmesinin kaçınılmaz olduğunu bir kez daha hatırlatmak istiyorum.