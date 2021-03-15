Erdoğan açıkladı; Kısa Çalışma Ödeneği kalkıyor!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Bakanlar Kurulu toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada Kısa Çalışma Ödeneği'nin sonlanacağı tarihi açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi süren toplantısı sonrasında kameraların karşısına geçerek mevcut uygulamalara aynı şekilde devam etme kararı alındığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi. Yaklaşık 3 saat süren toplantı sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan kameralar karşısına geçti ve geride kalan 1 yılda Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesini anlattı.

AŞILANAN KİŞİ SAYISI

Erdoğan basın toplantısında Türkiye'de şu ana kadar aşı yapılan kişi sayısının 11 milyon 500 bine ulaştığını belirtti.

KARARLARA AYNEN DEVAM

Erdoğan mevcut durumda koronavirüs için yeni bir normalleşme ya da yeni bir kısıtlama kararı alınmadığını da belirterek "mevcut kararlarla devam edeceğiz" dedi.

"Vaka, ağır hasta ve vefat sayılarını belli bir rakamın altına düşürmemiz gerekiyor" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan "Tedbirlere özellikle uyulmasıyla süreci daha yakından takip edeceğiz. Şehirlerimizdeki durumu bir süre daha sürdürme kararını aldık. İnşallah bundan sonra daha bilinçli davranarak bu meselenin üstesinden geleceğiz. Tedbirlere uymamız halinde yeniden kısıtlamaların gelmesinin kaçınılmaz olduğunu bir kez daha hatırlatmak istiyorum." dedi.

KÇÖ BİTİYOR

Erdoğan ayrıca koronavirüs salgını döneminde başlatılan Kısa Çalışma Ödeneği uygulamasının Mart ayı sonunda sonlandırılacağını açıkladı.

Erdoğan konuşmasında Kısa Çalışma Ödeneği için "Salgın döneminde kısa çalışma ödeneğinin kapsamını genişlettik, şartlarını kolaylaştırdık. Salgının seyrine göre peyder pey uzattığımız uygulamayı Mart sonunda bitiriyoruz. 2,5 milyon çalışanımıza 10 milyar liraya yakın nakdi ücret desteği ödedik. Normalleşme desteği ile 3.6 milyardan fazla prim mahsuplaşması yaşattık." dedi.