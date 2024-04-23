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Erdoğan açıkladı: Özgür Özel ile ne zaman görüşecek?

Erdoğan açıkladı: Özgür Özel ile ne zaman görüşecek?
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Özgür Özel'den görüşme talebi geldi. Önümüzdeki hafta görüşeceğiz." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile TBMM’de düzenlenen 23 Nisan resepsiyonunda ilk kez bir araya geldi. İkili görüşmeye dair tarih verdi.

"ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA GÖRÜŞECEĞİZ"

Gazetecilerin "CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile görüşme olacak mı?" sorusuna yanıt veren Erdoğan, "Benimle görüşme talepleri oldu. İnşallah önümüzdeki hafta görüşeceğiz. Böyle ayak üstü olmaz." dedi.

"BİRBİRİMİZİ DİNLEYECEĞİZ"

 Resepsiyona katılan CHP Genel Başkanı Özgür Özel de görüşmeyle ilgili "Birbirimizi dinleyeceğiz, birbirimizi anlayacağız." dedi.

Anayasa değişikliği ile ilgili gelen soruya Özel, "Ben Erdoğan'ı dinlemeden müzakerelere kapıları kapatmam. Anayasa Mahkemesi kararına uymuyor. Bugünkü şartlarda anayasaya uygun davranırsa biz de kendisine yaklaşırız." yanıtını verdi.

ERDOĞAN VE ÖZEL MECLİS'TE BİR ARAYA GELDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Meclis'te mermerli salonda görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede bakanlar ile grup başkanvekilleri de hazır bulundu.

Etiketler Erdoğan görüşme özgür özel
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