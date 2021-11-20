Erdoğan, AK Partili eski vekili yeniden rektör olarak atadı

Eski AK Partili milletvekili olan Ege Üniversitesi Rektörü Necdet Budak, görev süresinin dolmasının ardından aynı göreve yeniden atandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre 4 üniversiteye rektör atandı.

Atama kararlarına göre, Türk-Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Bekir Sami Yılbaş, Uşak Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ekrem Savaş, İstanbul Atlas Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mustafa Küçük, Ege Üniversitesi Rektörlüğüne ise Prof. Dr. Necdet Budak atandı.

ERDOĞAN İÇİN PANKART TAŞITMIŞTI

Ege Üniversitesi'ne yeniden atanan Necdet Budak, rektörlüğü sürecinde sık sık kişiye özel kadro ilanlarıyla gündeme gelerek kendi yakınlarını üniversitedeki çeşitli görevlere getirdi.

Budak, 2018 yılında da İzmir’e gelen Erdoğan’ı karşılamak için 382 akademisyen ve idari personeliyle yollara düşüp çalışanlara, “Sayın cumhurbaşkanımız şehrimize hoş geldiniz” yazılı pankart taşıtmıştı.

Ayrıca, Budak'ın rektör olarak atanmasının ardından üniversitede açılan Uzman Kafe ve Ata Kafe’nin kaçak yapı olduğu belirlenmiş Bornova Belediyesi tarafından, kaçak yapılar hakkında yıkım kararı verilmişti.