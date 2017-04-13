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  1. 13 Nisan 2017 20:14

Erdoğan dayanamadı aracı durdurdu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ordu'daki mitinge giderken yol üstünde kendisini bekleyen vatandaşları kırmayıp sohbet etti.

Erdoğan dayanamadı aracı durdurdu
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ordu'daki mitinge gitmek için yola çıktığında vatandaşları görünce aracını durdurup sohbet etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan saat 12:00 sıralarında Tarabya Köşkü'nden çıktı.Erdoğan'ın konvoyu  Atatürk Havalimanı'na doğru hareket etti. Tarabya yokuşunda kendisine sevgi gösterisinde bulunanları gören Erdoğan makam aracını durdurdu. Cumhurbaşkanı makam aracı içinden vatandaşlarla kısa bir süre sohbet etti. Daha sonra Atatürk Havalimanı Devlet Konuk Evi'ne geçen Erdoğan, Ordu ve Giresun mitinglerine katılmak için Ordu-Giresun Havalimanı'na hareket etti. 

DHA

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