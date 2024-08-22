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Erdoğan, depremzede aileyle telefonda görüştü

Erdoğan, depremzede aileyle telefonda görüştü
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 78 yaşındaki Adıyamanlı depremzede Zeliha Yıldırım ile telefonla görüştü.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Murat Kurum, Adıyaman ziyaretinde depremzede Yıldırım'ı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la telefonla görüştürdü.

Zeliha Yıldırım, Türkçe bilmediği için oğlunun yardımıyla Erdoğan ile konuştu. Depremzede Yıldırım'a geçmiş olsun ve başsağlığı dileklerini ileten Erdoğan, "Allah yar ve yardımcımız olsun." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Zeliha teyzeye söyleyin Tayyip evladına çok dua etsin." demesi üzerine, Yıldırım, daima duacı olduğunu söyledi.

Etiketler Erdoğan depremzede telefon görüşme
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