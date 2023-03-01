Erdoğan, depremzede çocuklara yine para dağıttı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Adıyaman'ı ziyareti sırasında depremzede çocuklara para dağıttığı görüntüler tartışılırken bu kez Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde yine depremzede çocuklara para dağıtması gündem oldu.

Kahramanmaraş'ta 9 saat arayla meydana gelen iki depremin ardından 11 ilde 3 ay süre ile OHAL ilan edildi. Deprem felaketinde 24 gün geride kalırken can kaybı sayısı 45 bin 89'a yükseldi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile afet bölgesini ziyaret eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, depremin yerle bir ettiği Adıyaman'da günler sonra "Depremin ilk birkaç günü istediğimiz çalışmaları yapamadık" diyerek helallik istedikten sonra çocuklara para verdi.

Erdoğan bu kez Kahramanmaraş Afşin'de depremzede çocuklara para dağıttı. Erdoğan'ın 'çak' hareketi yapması dikkat çekerken o görüntüler sosyal medyada gündem oldu