Erdoğan ''En çok yoğun bakım yatağı olan ülkeyiz'' demişti ama...

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de koronavirüs pandemisine karşı sağlık emekçileri haftalardır amansız bi mücadele veriyor. Kimi ülkelerden gelen hastane koridorlarında yatan hasta görüntüleri ve farklı ülkelerden sağlık çalışanlarının yaptıkları açıklamalar, ülkelerin sağlık tesisi kapasitesini de gündeme getirdi.

ERDOĞAN: EN ÇOK YAPIN BAKIM YATAĞI OLAN ÜLKEYİZ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 27 Mart günü Bilim Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada Türkiye'nin salgına en hazırlıklı ülkelerin başına yer aldığını belirterek, hastanelerin kapasitesi konusunda ise "'En çok yoğun bakım yatağı olan ülkeyiz" dedi.

OECD RAKAMLARI

Ancak OECD'nin 2015-2018 yılları arasını kapsayan güncel veriler, yatak kapasitesi konusunda Erdoğan'ı doğrulamadı. Türkiye, 42 ülkenin yer aldığı listede 1000 kişiye düşen 2.8 yatak ile 31. sırada yer aldı. 2009 yılında ise bu oran sadece 2.9'a çıktı.

Listenin ilk 5 sırasında Japonya, Güney Kore, Rusya, Almanya ve Avusturya yer alırken, son 5 sırada ise Hindistan, Endonezya, Kosta Rika, Meksika ve Kolombiya yer aldı.

'DOĞRULUK PAYI' DA 'DORĞU DEĞİL' DEMİŞTİ

Erdoğan aynı iddiayı 7 Kasım 2018 tarihinde de dile getirmişti.

Gülhane Külliyesi Spor Salonu'nda düzenlenen Sağlık Bilimleri Üniversitesi akademik yıl açılış töreninde yaptığı konuşmada "Hastane yatak kapasitesini 136 bin ilaveyle 240 bine, doktor sayısını 94 bin ilaveyle 231 bine ve toplam sağlık çalışanı sayısını da 550 bin ilaveyle 928 bine yükselttik." demişti.

Verileri inceleyen Doğruluk Payı sitesi ise Erdoğan'ın açıkladığı rakamlarla gerçekleşen yatak kapasitesi artışı arasında fark olduğunu ortaya koymuştu.



