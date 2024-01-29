Erdoğan gençlere seslendi: 31 Mart gecesini de sizler aydınlatacaksınız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,'Gençlik Aşkıyla Eskişehir' programında açıklamalarda bulundu.

Gençlik aşkıyla bir kez daha gençlerimizle buluşmaktan memnuniyet duyuyorum. Türkiye'nin dört bir yanından gençlerimizle her yan yana geldiğimizde kendimizi gençleşmiş hissediyoruz. Tecrübesi ile duygu ve heyecanı ile 20 yaşında bir kardeşiniz olarak burada sizlerle birlikteyim. Hep söylediğim gibi biz artık sizlerin zamanının misafirleriyiz. Allah'ın izniyle Türkiye Yüzyılı misyonunu tamamladıktan sonra emaneti sizlere bırakacağız.

'30 YAŞ ALTI 5 MİLLETVEKİLİNDEN 4'Ü AK PARTİ SIRALARINDA OTURUYOR'

Cumartesi günü İzmir'deydik. Hamza Dağ kardeşimiz gençlik kollarından yetişme ve bizim şu an İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayımız. Karabük ve çok sayıda ilde arkadaşlarımız yine gençlik kollarımızdan geliyor ve önümüzdeki dönemde inşallah daha fazla yer alacak. Aynı zamanda meclisteki 30 yaş altı 5 milletvekilinden 4'ü AK Parti sıralarında oturuyor.

'TÜRKİYE YÜZYILI'NA KOŞMAYA HAZIR MIYIZ?'

Görüldüğü gibi gençlerimizin önünü her alanda biz açtık. Tabii bunun için sizlerin kendini çok iyi yetiştirmeniz gerekiyor. Bu konuda ben size güveniyorum. Gençler öyleyse şimdi soruyorum akın akın Türkiye Yüzyılına koşmaya hazır mıyız? Mukaddes emaneti ne yaptınız diye sorduğunuz alnımız ak bir şekilde cevap vermeye hazır mıyız? işte benim milletimin gençliği bu.

'KARANLIĞI AYDINLATAN GENÇLERSİNİZ'

Sevgili gençler hayat doğumdan ölüme kadar süren nesilden nesile aktarılan bir bilgi, mücadele sürecidir. Kendinizi bıraktığınız zaman maddi ve manevi anlamda zarara uğramanız kaçınılmazdır. Ben sizin bu heyecanınızı görünce 31 Mart akşamı artık Nebi kardeşimin emenati aldığı akşam olarak görüyorum. Siz şu anda karanlığı aydınlatan gençlersiniz. 31 Mart gecesini de sizler aydınlatacaksınız. Durmadan, yorulmadan 31 Mart gecesine kadar yola devam ediyor muyuz? Artık Eskişehir'i şu karanlık bahtıntan kurtarmaya hazır mıyız? Babalar sözünü tutar biliyorum da asıl siz sözünüzü tutacaksınız.

Rabbime hamd ediyorum, 'Ya Rabb bana böyle genç dinamik yol arkadaşları nasip ettiğin için sana hamd olsun'.

'GENÇLERE SÖZÜMÜZÜ TUTTUK'

Bugün 'Gençlik Aşkıyla' diyerek Eskişehir'de sizlerle beraberiz. Önümüzde yine 'Gençlik Aşkıyla' diyerek Adana'da, İstanbul' da yine sizlerle olacağız. Siz bakmayın birilerinin seçim arifesi gençlik edebiyatı yaptığına, onlar sadece bu işi istismar etmeyi bilir. Biliyorsunuz Mayıs ayındaki seçimlerimiz için, gençlere verdiğimiz teyahütlerimiz vardı. Biz bu sözlerin tümünü tuttuk veya adımını attık. Belediye de kendi aralarında yarış içerisinde. AK Parti'li belediyler gençlerimizin hizmetine binin üzerinde spor merkezi yaptık. Şimdi Millet Bahçelerine Kadın Kırathaneleri yapacağız. Çünkü Ak Parti bir farklılığın ortaya çıktığı bir oluşum.

'YAPTIKLARIMIZA HAYALLERİ YETİŞEMEZ'

Burayı başkanıyla ele ele verdiğimizde yapamayacağımız bir şey yok. Şimdi Nebi kardeşimizle el ele vereceğiz, Eskişehir'i çok farklı bir yere çıkaracağız. Ufukleri kendi hırslarından düşük olan bir güruh Alper Gezaravcı kardeşimize ne dediler, 'Turistik gezi' 'Devlet bir adam için bu kadar para harcar mı?' dediler. Adam gibi devlet olursan değer. Tabi bu işler Bay Bay Kemal'in musluk açılışlarına benzemez. Başkalarının bitirdikleri işi sahiplenmeye benzemez bu işler. Bu işlerin ardında çok büyük emek var. Esasen bizim yaptıklarımıza onların hayalleri bile yetişemez. İnşallah ileride kendi roketimizle kendi yetiştirdiğimiz astronotlarımızı uzaya göndereceğiz.

Tabii bunları düşünürken gençlerimizinde başka derdi, sıkıntısı olduğunu biliyoruz. Bunların hepsi gündemimizde. Çünkü biz gençlerimizi araç olarak değil yol arkadaşı olarak görüyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlerin sorularını yanıtladı. Gençlerin sorularından bazılarına verdiği cevaplar şu şekilde:

MUHALEFETİ NASIL BULUYORSUNUZ?

Şu andaki muhalefetin geçmişteki muhalefetten en ufak bir farkı yok. Muhalefet geçmişten daha kötüye gidiyor. Şu an zaten paramparça olmuş durumdalar.

ESKİŞEHİR'DE GENÇLER İÇİN VAATLER NELER?

Nerede bir olumsuzluk varsa bu işi biz çözeriz. Biz şimdi merkezi yönetim olarak Devlet Su İşleri'yle el ele vereceğiz Eskişehir'in susuzluğunu gidereceğiz. Bununla da bitmedi bütün bu kentsem dönüşüm adımlarını atarak Eskişehir'i tekrardan modern bir şehir olmasını sağlayacağız.

Nebi Hatipoğlu da gencin sorusuna cevap vermek istedi ve "Biz öğrenci arkadaşlarımızla görüştük, konuştuk. Bir sürü projelerimiz çıktı ortaya. Burada sizde kabul ederseniz bir kaç tüyo vermek istiyorum. Öğrencilerimizin kampüs ve çevresindeki tüm alanlarla internet bedava olacak. Biz öğrencilerimiz için bugünün fiyatıyla 50 TL'ye aylık aboman yapılacak öğrenci kartı düşünüyoruz. Bununla beraber istediğiniz yere gidebileceksiniz." ifadelerini kullandı.

'BUNLAR YENİLE YENİLE DOYMAZLAR'

Sayın Kılıçdaroğlu'nu ben niye geri getireyim. Zaten 18 kez gitmiş. Onu gönderenler onu düşünsün. Biz işimize bakacağız, bizim yapacak çok işimiz var. Bunlar yenile yenile doymazlar. Bu yerel seçimlerde bizler ciddi manalarda il belediyelerimizi kaça çıkaracağız bunu düşüneceğiz.