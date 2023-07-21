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Erdoğan, Liberya Cumhurbaşkanı ile görüştü

Erdoğan, Liberya Cumhurbaşkanı ile görüştü
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Liberya Cumhurbaşkanı Corç Manne Veay ile görüştü.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede, Türkiye ile Liberya arasındaki ikili ilişkilerin yanı sıra ekonomi ve askeri alandaki mevcut iş birlikleri ele alındı.

LAYT ULUSLARARASI OKULU FAALİYETLERİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, FETÖ iltisaklı "LAYT Uluslararası Okulu"nun faaliyetlerinin Liberya'da durdurulma kararı alınmasından dolayı Cumhurbaşkanı Veay'a memnuniyetlerini de ifade etti.

Etiketler Corç Manne Veay ERDOĞAN görüşme
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