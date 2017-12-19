Suudiler tarihin en büyük bütçesini açıkladı
Suudiler tarihin en büyük bütçesini açıkladı
Fuhuş çetesinin 10 ev, 3 arsa 3 lüks araba ve işyerine el konuldu
Fuhuş çetesinin 10 ev, 3 arsa 3 lüks araba ve işyerine el konuldu
İsrail'den şaşırtan açıklama: ''Bedel ödemeye razıyız''
İsrail'den şaşırtan açıklama: ''Bedel ödemeye razıyız''
İstanbul'da harekatli anlar ! Evini ateşe verip...
İstanbul'da harekatli anlar ! Evini ateşe verip...
ÖSYM'den 4 dilde daha e-Sınav müjdesi !
ÖSYM'den 4 dilde daha e-Sınav müjdesi !
Devlet hastaneleri kapatılıyor mu ? Bakan açıkladı
Devlet hastaneleri kapatılıyor mu ? Bakan açıkladı
Merakla beklenen Gölcük Tabiat Parkı ihalesi sonuçlandı
Merakla beklenen Gölcük Tabiat Parkı ihalesi sonuçlandı
Çöpe atıyorlardı, şimdi kilosu 40 TL'den kapış kapış gidiyor
Çöpe atıyorlardı, şimdi kilosu 40 TL'den kapış kapış gidiyor
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 19 Aralık 2017 23:09

Erdoğan önermişti... Putin beklenen hamleyi yaptı

Rusya Devlet Başkanı Putin, Sırbistan'ın Türk Akımı doğalgaz boru hattına katılmasının önemli bir transit olacağını belirtti.

Erdoğan önermişti... Putin beklenen hamleyi yaptı
A+ A-

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Sırbistan’ın Türk Akımı doğalgaz boru hattı projesine dahil olarak önemli bir transit ülkesi haline gelebileceğini belirtti.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandr Vucic ile Moskova'daki görüşmesinin ardından ortak basın toplantısında konuşan Putin, “Sırbistan gelecekte Rus doğalgazın satıldığı büyük bir pazar olmanın dışında transitinde de önemli bir halka olabilir. Sırp partnerlerin, Gazprom’un hayata geçirmekte olduğu Türk Akımı projesine dahil olması konusu üzerinde çalışmalar yapılıyor” dedi.

Sputnik'te yer alan habere göre; Putin, Rus gazın Sırbistan’a sevkiyatının 2022 yılına kadar 3.5 milyar metreküpe kadar yükselebileceğini söyledi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ÖNERMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 10 Ekim 2017 tarihinde Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile düzenlediği ortak basın toplantısında Türk Akımı doğalgaz boru hattının Sırbistan'a da ulaşması konusunda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de olumlu düşüneceğine dair inançlı olduğunu dile getirmişti.

Erdoğan, Türk Akımı projesiyle ilgili şunları söylemişti:

"Bu projenin inşaası devam ediyor. Bu kara tarafında bizim topraklarımızdan Avrupa'ya açılacak. Bunu sayın Putin'le de görüşüyoruz. En kısa zamanda Sırbistan gibi dostlarımıza bu doğalgazın süratla ulaşmasını isteriz. Sayın Putin'in de bu konuda olumlu düşüneceğine inanıyorum."

sırbistan , erdoğan , putin
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM