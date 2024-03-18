  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Erdoğan Putin ile görüştü

Erdoğan Putin ile görüştü

Erdoğan Putin ile görüştü
Güncelleme:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin’i seçim zaferinden dolayı tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile Rusya ilişkilerindeki olumlu seyrin yeni dönemde artarak devam edeceğine inandığını belirterek Türkiye'nin Ukrayna’da müzakere masasına dönülmesi konusunda her türlü kolaylaştırıcı rolü oynamaya hazır olduğunu ifade etti. 

Etiketler Erdoğan putin görüşme
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Netflix yapımı değil! O Türkiye'nin en yalnız insanı Netflix yapımı değil! O Türkiye'nin en yalnız insanı Ünlü ekonomist 1 Nisan'ın zamlarını tek tek açıkladı Ünlü ekonomist 1 Nisan'ın zamlarını tek tek açıkladı İstanbul'da vahşet! Önce ''ceset aşağıda'' notu ardından cansız bedeni bulundu İstanbul'da vahşet! Önce ''ceset aşağıda'' notu ardından cansız bedeni bulundu Yolda bulsanız almazsınız ama o Türkiye'nin toprakta yetişen kara altını Yolda bulsanız almazsınız ama o Türkiye'nin toprakta yetişen kara altını Fenerbahçe'den ligden çekilme açıklaması! Fenerbahçe'den ligden çekilme açıklaması! Define avcıları hayalet köyü talan etti! 400 yıllık köy bu hale geldi... Define avcıları hayalet köyü talan etti! 400 yıllık köy bu hale geldi... Erdoğan'dan dikkat çeken sözler: ''Kısa vadeli vurgun amaçlıyorlar'' Erdoğan'dan dikkat çeken sözler: ''Kısa vadeli vurgun amaçlıyorlar'' Fabrikada patlama: Ölü ve yaralılar var! Fabrikada patlama: Ölü ve yaralılar var! Kış geri geliyor: Şiddetli yağmur ve kar alarmı verildi Kış geri geliyor: Şiddetli yağmur ve kar alarmı verildi Barajlar doldu ama... Uzmanlar ''görünmeyen'' tehlikeyi açıkladı Barajlar doldu ama... Uzmanlar ''görünmeyen'' tehlikeyi açıkladı