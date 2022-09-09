Erdoğan sosyal konut projesinde satılacak ev ve arsa sayısını paylaştı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Balkan Turu sonrasında 13 Eylül’de kamuoyuna duyuracağı sosyal konut projesinin detaylarını paylaştı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Balkan Turu sonrası uçakta açıklamalarda bulundu. Erdoğan, 13 Eylül’de kamuoyuna duyuracağı sosyal konut projesinin detaylarını paylaştı.

Erdoğan "Bu kampanyanın vatandaşımızı çok çok olumlu istikamette etkileyeceğine inanıyoruz. Burada sadece konut değil, aynı şekilde arsa projemiz var. 250 bin konut, 100 bin altyapılı konut arsası içeriyor. İcabında vatandaş “ben kendim yapacağım” diyorsa, onlara da “buyur kardeşim, 100 bin arsa var, kendin de yapabilirsin” diyoruz" dedi.