Şanlıurfa ve Mardin'de sandığa kan bulaştı: Çok sayıda yaralı var
Şanlıurfa ve Mardin'de sandığa kan bulaştı: Çok sayıda yaralı var
Erdoğan, SP lideri Karamollaoğlu'nu aradı
Erdoğan, SP lideri Karamollaoğlu'nu aradı
Denizli'nin ardından Erzincan'da korkutan deprem
Denizli'nin ardından Erzincan'da korkutan deprem
Denizli 4,9'luk depremle sarsıldı !
Denizli 4,9'luk depremle sarsıldı !
Ardahan'da sahte oy pusulası ele geçirildi
Ardahan'da sahte oy pusulası ele geçirildi
Oyunu kullanan Abdullah Gül'den açıklama
Oyunu kullanan Abdullah Gül'den açıklama
İstanbul'da seçimde silahlar konuştu: 1 yaralı !
İstanbul'da seçimde silahlar konuştu: 1 yaralı !
Suriye'den kahreden haber: 1 askerimiz şehit
Suriye'den kahreden haber: 1 askerimiz şehit
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 31 Mart 2019 15:18

Erdoğan, SP lideri Karamollaoğlu'nu aradı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malatya'da oy verme işlemi sırasında 2 kişinin ölümüyle sonuçlanan kavgayla ilgili Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu'nu telefonla arayarak taziyelerini iletti.

Erdoğan, SP lideri Karamollaoğlu'nu aradı
A+ A-

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malatya'da oy kullanma işlemleri sırasında çıkan kavgada iki kişinin hayatını kaybetmesi dolayısıyla Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nu telefonla arayarak taziyelerini iletti.

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Malatya'nın Pütürge ilçesinde oy verme işlemi sırasında çıkan kavgada 2 kişinin ölmesinin ardından, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın SP lideri Temel Karamollaoğlu'nu telefonla aradığı bildirildi. Açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Malatya’da oy kullanma işlemleri sırasında çıkan kavgada 2 vatandaşımızın hayatını kaybetmesi dolayısıyla Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nu telefonla arayarak taziyelerini iletmiştir. Cumhurbaşkanımız, görüşmede, bu elim olaydan duyduğu üzüntülerini dile getirmiş ve olayın takipçisi olduklarını, sorumluların adalet önünde hesap vereceğini ifade etmiştir" denildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan oyunu kullandı ! İşte ilk sözleriCumhurbaşkanı Erdoğan oyunu kullandı ! İşte ilk sözleri

Şok iddia: ''2 partilimiz AK Parti adayının yeğeni tarafından öldürüldü''Şok iddia: ''2 partilimiz AK Parti adayının yeğeni tarafından öldürüldü''

Malatya'da sandık başında kavga: 2 ölüMalatya'da sandık başında kavga: 2 ölü

 

DHA

recep tayyip erdoğan
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM