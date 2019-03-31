Erdoğan, SP lideri Karamollaoğlu'nu aradı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malatya'da oy kullanma işlemleri sırasında çıkan kavgada iki kişinin hayatını kaybetmesi dolayısıyla Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nu telefonla arayarak taziyelerini iletti.



Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Malatya'nın Pütürge ilçesinde oy verme işlemi sırasında çıkan kavgada 2 kişinin ölmesinin ardından, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın SP lideri Temel Karamollaoğlu'nu telefonla aradığı bildirildi. Açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Malatya’da oy kullanma işlemleri sırasında çıkan kavgada 2 vatandaşımızın hayatını kaybetmesi dolayısıyla Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nu telefonla arayarak taziyelerini iletmiştir. Cumhurbaşkanımız, görüşmede, bu elim olaydan duyduğu üzüntülerini dile getirmiş ve olayın takipçisi olduklarını, sorumluların adalet önünde hesap vereceğini ifade etmiştir" denildi.

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