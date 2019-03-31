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  3. 31 Mart 2019 14:07

Şok iddia: ''2 partilimiz AK Parti adayının yeğeni tarafından öldürüldü''

#Seçim2019 Malatya'da oy verme işlemleri sırasında çıkan tartışmada 2 kişinin öldürülmesiyle ilgili olarak Saadet lideri Karamollaoğlu, "2 partilimiz AK Parti adayının yeğeni tarafından öldürüldü" dedi.

Şok iddia: ''2 partilimiz AK Parti adayının yeğeni tarafından öldürüldü''
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Malatya’nın Pötürge ilçesinde, oy verme işlemi sırasında çıkan kavgada 2 kişi, tabancayla vurularak yaşamını yitirdi. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu olaya ilişkin yaptığı açıklamada, “Açık oy kullandırılmak istenildiği ve bizim müşahitlerimizin itirazı sonucu çıkan olayda müşahitlerimiz silahla vurularak öldürülmüştür” ifadelerini kullandı.

Karamollaoğlu, twitter hesabından şu açıklamayı yaptı: “Malatya Pütürge'de AK Parti adayının yeğeninin saldırısı sonucu biri sandık görevlisi diğeri müşahit iki partilimiz vefat etmiştir. Yaşanan olay basit bir husumet değil, sandık başında açık oy kullandırılmak istenmiş ve bu duruma itiraz eden müşahitlerimiz katledilmiştir. Alacağınız birkaç fazla oy yerin dibine batsın.”

Malatya'da sandık başında kavga: 2 ölüMalatya'da sandık başında kavga: 2 ölü

 

temel karamollaoğlu , malatya , pötürge
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