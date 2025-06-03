Akaryakıt fiyatlarında araç sahiplerini kızdıracak indirim!

Araç sahipleri Kurban Bayramı tatiline akaryakıt indirimiyle girer miyiz sorusuna yanıt ararken beklenen haber geldi. Akaryakıt fiyatlarına peş peşe 2 indirim birden bekleniyor. Ancak beklenen indirimlerin Kurban Bayramı başladıktan sonra pompaya yansıyacak olması büyük tepki çekti.İşte beklenen indirimler ve benzin, motorin, LPG'de güncel fiyatlar...

Türkiye'de akaryakıt fiyatlarındaki zam yağmuruna sürpriz bir indirim geliyor. Hem motorin hem de LPG'ye beklenen indirimlerin Kurban Bayramı başladıktan sonra pompa fiyatlarına yansıyacak olması ise araç sahiplerinin tepkisine yol açtı.

Sektör temsilcilerinden edinilen bilgilere göre 5 Haziran Perşembe günü itibariyle LPG'ye 1,07 TL, 6 Haziran Cuma günü itibariyle ise motorine 1'er TL indirim gelmesi bekleniyor.

LPG ve motorine indirim beklenirken benzin fiyatları için herhangi bir indirim şimdilik gündemde yok...

Bu durumda sadece LPG'li araç sahipleri bayrama indirimle girebilecek. Dizel araç sahipleri ise bekledikleri bayram indirimine ancak bayramın 1. günü kavuşabilecek...

İşte 3 Haziran Salı günü itibariyle bazı illerimizdeki güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...

Ankara güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 47,57 TL

Motorin fiyatı: 47,03 TL

LPG fiyatı: 27,65 TL

İstanbul güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 46,91 TL

Motorin fiyatı: 46,18 TL

LPG fiyatı: 27,74 TL

İzmir güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 47,91 TL

Motorin fiyatı: 47,37 TL

LPG fiyatı: 27,70 TL

Antalya güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 48,73 TL

Motorin fiyatı: 48,15 TL

LPG fiyatı: 28,19 TL

Diyarbakır güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 48,89 TL

Motorin fiyatı: 48,38 TL

LPG fiyatı: 27,30 TL

Edirne güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 47,75 TL

Motorin fiyatı: 48,27 TL

LPG fiyatı: 27,09 TL

Hatay güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 48,32 TL

Motorin fiyatı: 47,78 TL

LPG fiyatı: 26,81 TL

Kahramanmaraş güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 48,54 TL

Motorin fiyatı: 48 TL

LPG fiyatı: 26,88 TL

Kars güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 48,65 TL

Motorin fiyatı: 48,10 TL

LPG fiyatı: 28,23 TL

Manisa güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 47,99 TL

Motorin fiyatı: 47,46 TL

LPG fiyatı: 27,53 TL

Muğla güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 48,35 TL

Motorin fiyatı: 47,84 TL

LPG fiyatı: 28,43 TL

Osmaniye güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 48,32 TL

Motorin fiyatı: 47,76 TL

LPG fiyatı: 27,30 TL

Rize güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 48,37 TL

Motorin fiyatı: 47,81 TL

LPG fiyatı: 28 TL

Trabzon güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 48,36 TL

Motorin fiyatı: 47,81 TL

LPG fiyatı: 27,62 TL

Van güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 49,01 TL

Motorin fiyatı: 48,43 TL

LPG fiyatı: 28,61 TL

Türkiye'de akaryakıt fiyatları nasıl hesaplanıyor ?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.