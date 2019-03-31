Cumhurbaşkanı Erdoğan oyunu kullandı ! İşte ilk sözleri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oyunu kullanmak üzere Üsküdar’daki Saffet Çebi Ortaokulu’na gelerek 3300 No'lu sandıkta oyunu kullandı.

Oy verme işleminin ardından açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi:

"Tabi 56 milyon Türkiye genelinde seçmen olarak kayıtlarda olduğu bir seçime gidiyoruz. Öncelikle sabah iyi başlayan ama daha sonra Malatya'daki olay gerçekten bizleri üzdü. Böyle bir durumun olmaması gerekirdi. Ne yazık ki iki vatandaşımızın ölümü Cumhurbaşkanı olarak beni ciddi manada üzmüştür. Aynı şekilde arkadaşlarımı... Tabi bu konuda şu anda Adalet Bakanlığımız, İçişleri Bakanlığımız yargı süreci olarak da gerekli bütün araştırmaları, soruşturmaları yapıyorlar. Ben bu iki arkadaşımıza rahmet diliyorum. Ailelerine sabırlar diliyorum.

Fakat bu durumun tabi partiler arası bir adeta sorgulamaya, partiler arası bir bu noktada yargılamaya götürülmesini doğru bulmuyorum. Bu tür durumlarda özellikle dudaklarımızın arasından çıkacak sözler çok büyük önem taşıyor. Temennim odur ki, seçimler bittiği ana kadar herhangi bir durumun olmamasıdır. Arkadaşlarımdan aldığım bilgilerle de şu ana kadar da iyi gidiyor.

Başta tabi 30 büyükşehrimiz olmak üzere, seçimlerden başarılı bir şekilde çıkıp demokrasinin adeta temel taşı olan yerel seçimlerin inanıyorum ki merkezi sisteme de 1 Nisan'dan itibaren güç katacaktır.

Ben tekrar tüm milletimize, seçmenlerimize hayırlı olsun diyorum. Yüksek bir katılımla akşam sandıkları kapatmış olalım. Belli bir yere kadar İstanbul'da takip edeceğim. Belli bir yerden sonra bir basın toplantısı İstanbul'dan yapıp Ankara'ya hareket edeceğim.

Şahsıma gelip istemediler. Değerlendirmelerimizi yaptık muhtarlarla ilgili oyumuzu da kullandık."