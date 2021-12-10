Erdoğan'a suikast girişimi! Gözaltılar var

İçişleri Bakanlığı'nca, Mardin'in Nusaybin ilçesinde bir polis memuruna ait aracın altına yerleştirilen bomba düzeceği ile ilgili yapılan eş zamanlı operasyonda 4 şüphelinin gözaltına alındığı açıklandı.

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerdeki Siirt programı öncesinde bir aracın altına yerleştirilmiş olan bomba düzeneği tespit edilmişti. Mardin'den Siirt'teki mitinge görev için gidecek polis memurunun aracına yerleştirilen patlayıcı son anda fark edilince büyük bir katliamın eşiğinden dönülmüştü. Olay sonrası emniyet faillerin bulunması için çalışma başlattı. Bu sabah olayı gerçekleştirdiği belirlenen kişilere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Bu kapsamda başlatılan soruşturmada polis memurunun aracına bomba yerleştirdiği tespit edilen 4 kişi gözaltına alındı. İçişleri Bakanlığı'nca, Mardin'in Nusaybin ilçesinde bir polis memuruna ait aracın altına yerleştirilen bomba düzeceği ile ilgili yapılan eş zamanlı operasyonda 4 şüphelinin gözaltına alındığı açıklandı. Gözaltına alınan şahıslardan üçünün ilk ifadesinde araç altına bomba düzeneğini yerleştirdiklerini itiraf ettiği öğrenildi.