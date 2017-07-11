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  3. 11 Temmuz 2017 22:36

Erdoğan'dan 15 Temmuz'a özel profil fotoğrafı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesaplarındaki profil fotoğraflarını "15 Temmuz"un resmi logosu ile değiştirdi.

Erdoğan'dan 15 Temmuz'a özel profil fotoğrafı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesaplarındaki profil fotoğraflarını "15 Temmuz"un resmi logosu ile değiştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kişisel resmi sosyal medya hesapları Twitter ve Facebook profil fotoğraflarını "15 Temmuz"un resmi logosu ile değiştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kişisel resmi Twitter hesabının profil fotoğrafını belirlenen resmi logo ile değiştirdi.

15 Temmuz FETÖ'nün hain darbe girişimi birinci yılına özel anma programları düzenlenecek. Anma programlarında kullanılacak logo, daha önce Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Genel Koordinatörü Orhan Karakurt tarafından açıklandı.

15 temmuz , özel profil fotoğrafı , erdoğan , logo