Erdoğan'dan AST'de kritik temaslar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Siyasi Topluluğu (AST) zirvesi için geldiği Çekya’nın başkenti Prag’da temaslarına devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu temaslar kapsamında, Çekya’nın başkenti Prag’da; İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüşmeler gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca, Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi için geldiği Prag'da AB Komisyonu Başkanı Ursula Von der Leyen ve Çekya Başbakanı Petr Fiala ile bir araya geldi.