  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Erdoğan'dan AST'de kritik temaslar

Erdoğan'dan AST'de kritik temaslar

Erdoğan'dan AST'de kritik temaslar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Siyasi Topluluğu (AST) zirvesi için geldiği Çekya’nın başkenti Prag’da temaslarına devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu temaslar kapsamında, Çekya’nın başkenti Prag’da; İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüşmeler gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca, Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi için geldiği Prag'da AB Komisyonu Başkanı Ursula Von der Leyen ve Çekya Başbakanı Petr Fiala ile bir araya geldi.

Etiketler erdoğan temas
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Erdoğan'ı belgelerle yalanladı: ''Özür dile Erdoğan''
Arda Güler'e dudak uçuklatan teklif!
Erkekleri kurban seçen seri katil Jeffrey Dahmer'in gerçek hikayesi kan dondurdu
Bülent Arınç'tan Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü teklifi için dikkat çeken sözler
İlber Ortaylı canlı yayında olduğunu unutunca olanlar oldu!
Burnundan öyle bir şey çıktı ki... 50 yıl sonra rahat nefes aldı
Putin'in ''kıyamet silahı'' uyduya yakalandı
İslam Memiş dolar ve altın için ''bu 2 tarihi not alın'' diyerek uyardı
Acı manzara... Türkiye'nin kuş cennetinden geriye bu görüntüler kaldı
Erdoğan'dan Metin Feyzioğlu'na sürpriz görev