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Erdoğan'dan atama isteyen öğretmene ''öyle olmaz'' yanıtı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın afet bölgesi Şanlıurfa'da yaptığı ziyareti sırasında atama bekleyen öğretmenler '100 bin öğretmen' talebinde bulundu. Öğretmen adaylarının talebine Erdoğan "Öyle olmaz, o ses duyulmaz. Sırtınızda küfe yok, çok rahat konuşuyorsunuz" şeklinde yanıt verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, depremde yıkım yaşayan Şanlıurfa'da incelemelerde bulundu. Erdoğan'ın ziyareti sırasında atama bekleyen öğretmenlerle diyaloğu ise gündem oldu.

Erdoğan, atama bekleyen öğretmenin "100. yılımızda 100.000 öğretmen ataması istiyoruz bizler verdik reisim yaparsanız siz yaparsınız reisim. Şanlıurfa'dan geldim cumhurbaşkanım lütfen sesimizi lütfen duyun" sözlerine "Öyle olmaz, o ses duyulmaz. Sırtınızda küfe yok, çok rahat konuşuyorsunuz" şeklinde cevap verdi.

 

Etiketler recep tayyip erdoğan 100 bin öğretmen ataması öğretmen ataması öyle olmaz
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