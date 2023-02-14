Erdoğan'dan Deniz Baykal'ın ailesine taziye ziyareti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, vefat eden eski CHP Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın ailesini ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vefat eden eski CHP Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Eşi Emine Erdoğan ile Baykal'ın Beysukent'teki evine gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Baykal'ın eşi Olcay Baykal, kızı Aslı Baykal ve oğlu Ataç Baykal'a başsağlığı dileklerini iletti.