Erdoğan'dan Sağlık Bakanlığı personeli alım müjdesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, kamuya 15 bini hemşire olmak üzere 35 bin personel alım yapılacağını açıkladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir’de şehir hastanesi ve bağlantı yollarının açılışı için düzenlenen törende Sağlık Bakanlığı personeli alımına ilişkin açıklama yaptı.
Erdoğan, "Önümüzdeki ay kamuya 15.000’i hemşire olmak üzere 35.000 sağlık personeli daha alıyoruz" dedi.
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