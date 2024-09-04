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Erdoğan'dan Sivas Kongresi'nin 105. yıl dönümüne ilişkin mesaj

Erdoğan'dan Sivas Kongresi'nin 105. yıl dönümüne ilişkin mesaj
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bundan 105 sene evvel Sivas'ta, bağımsızlık ve vatan aşkıyla yakılan meşale, muasır medeniyet yürüyüşümüzde bugün de yolumuzu aydınlatmaktadır. Şanlı tarihimizle iftihar eden, kahraman ecdadımızla aynı ruh ve şuura sahip olan genç nesiller, ülkemizi Türkiye Yüzyılı hedefine taşıyacaktır." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sivas Kongresi'nin 105. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Sivas Kongresi'nde her türlü imkansızlık içerisinde azimle birliğini, beraberliğini muhafaza eden Türk milletinin İstiklal Mücadelesini zaferle sonuçlandırdığını anımsatan Erdoğan, istikbalin önemli başlangıç noktalarından biri olan Kongre'de alınan tarihi kararların Kurtuluş Savaşı'nın yolunu açtığı gibi, Cumhuriyet'in istikbaline de yön verdiğine dikkati çekti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında şunları kaydetti:

"Bundan 105 sene evvel Sivas'ta, bağımsızlık ve vatan aşkıyla yakılan meşale, muasır medeniyet yürüyüşümüzde bugün de yolumuzu aydınlatmaktadır. Şanlı tarihimizle iftihar eden, kahraman ecdadımızla aynı ruh ve şuura sahip olan genç nesiller, ülkemizi Türkiye Yüzyılı hedefine taşıyacaktır.

Bugün biz de adımlarımızı Sivas Kongresi'nde alınan ve Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerini oluşturan kararlara bağlılık şuuruyla atıyoruz. Sivas Kongresi'nin yıl dönümünde, başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere, tüm kahramanlarımızı saygı ve şükranla anıyor, bu Kongre'ye ev sahipliği yapan Sivaslıları ve tüm vatandaşlarımı en kalbi duygularla selamlıyorum."

Etiketler Cumhurbaşkanı Erdoğan sivas kongresi 105. yıl
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