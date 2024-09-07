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Erdoğan’dan teğmenlerin kılıçlı Mustafa Kemal'in Askerleriyiz yeminine çok sert sözler

Erdoğan’dan teğmenlerin kılıçlı Mustafa Kemal'in Askerleriyiz yeminine çok sert sözler
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kara Harp Okulu Mezuniyet Töreni’ndeki kılıçlı yemin olayına ilişkin, “Ordumuzun tekrar yıpratılmasına izin vermeyiz.” dedi. “Bu kılıçları kime çekiyorsun?” diye soran Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Görüşmeleri yaptık, temizlenmesi için çalışma yapıyoruz.” ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 21. İmam Hatipliler Kurultayı’na katıldı. Burada bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kara Harp Okulları Mezuniyet Töreni’nde yaşanan ve tartışmalara neden olan kılıçlı yeminle ilgili olarak açıklamalarda bulundu.

"BU KILIÇLARI KİME ÇEKİYORSUN?"

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin yıpratılmasına izin vermeyeceklerini söyleyen Erdoğan, “Geçenlerde malum mezuniyet töreninde bazı istismarcılar ortaya çıkmak suretiyle kılıçlar çektiler. Bu kılıçları kime çekiyorsun?” ifadesini kullandı.

"TEMİZLENMESİ İÇİN ADIMLARIMIZI ATIYORUZ"

Milli Savunma Üniversitesi, Kara Kuvvetleri Komutanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı ile konuyu görüştüklerini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bu 30 kişi olabilir, 50 kişi olabilir. Kim olursa olsun, bunların ordumuzun içinde bulunması mümkün değil. Bunların süratle temizlenmesi için adımlarımızı atıyoruz.” diye konuştu.

NE OLMUŞTU?

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Kara Harp Okulları Mezuniyet Töreni’nde kaydedilen görüntüler sosyal medyada gündem olmuştu.

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Kara Harp Okulu Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni’ndeki yemin görüntülerine ilişkin bahse konu olayın her yönüyle incelendiğini bildirmişti.

Kaynaklar, “Önceliği müesses disiplini muhafaza etmek olan Türk Silahlı Kuvvetlerimizde, disipline aykırı hiçbir eylem, olay ve duruma müsamaha gösterilmeyeceğinden en ufak bir şüphe duyulmamalıdır. Bahse konu olay da her yönüyle incelenmektedir. İnceleme sonucunda yapılacak tespitlere göre disiplin mevzuatı kapsamında kastı, kusuru, ihmali veya sorumluluğu olan personel hakkında gereken işlemler yapılacaktır. Dolayısıyla kamuoyu bu konuda müsterih olmalı ve kendi ajandalarına göre bu görüntüler üzerinden manipülasyon üretenlere itibar etmemelidir.” açıklamasında bulunmuştu.

AA

Etiketler Kocaeli Kocaeli Gölcük açılış töreni Erdoğan erdoğan konuşma
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