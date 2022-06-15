Erdoğan'dan Türkiye Hava Yolları'ndan geri adım
Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada Türkiye Hava Yolları kararından geri dönüş yaptı ve yeniden Türk Hava Yolları dedi.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti lideri Recep Tayyip Erdoğan, dün yaptığı konuşmada, İngilizce’de “Türk Havayolları” anlamına gelen “Turkish Airlines”da isim değişikliğine gidileceğini açıkladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Türkiye Havayolları” demişti
Erdoğan, bugün yaptığı konuşmada ise geri adım attı ve “Milli havayolumuz uluslararası uçuşlarını Türk Hava Yolları ismiyle yapacaktır" dedi.
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