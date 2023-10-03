Erdoğan'dan yaralı polislere telefon

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'daki terör saldırısında yaralanan polisleri arayarak, geçmiş olsun dileğinde bulundu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbni Sina Hastanesi'nde tedavi gören polis memurları Ali Reis Demirel ve Erkan Karataş'ı dün akşam ziyaret etti. Ziyarette, Bakan Yerlikaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak, yaralı polislerin sağlık durumu hakkında bilgi verdi. Daha sonra Erdoğan, yaralı polis memuru Alim Reis Demirel ile telefon görüşmesi yaptı. Erdoğan, görüşmede yaralı polis memuruna, "Elhamdülillah sesin bayağı iyi geldi. Rabbi'm şifalar versin inşallah. Ahınız yerde kalmadı, kalmayacak. Siz zaten bu şuurla, bu yolda yürüyorsunuz. Bundan sonraki süreçte de Rabbi'm bütün güvenlik güçlerimizin yar ve yardımcısı olsun" dedi. Alim Reis Demirel de "Şükür iyiyiz. Devletimiz, milletimiz var olsun yeter" diye konuştu.

O ANLARI PAYLAŞTI

Görüşmeye dair anları, sosyal medya hesabından paylaşan Yerlikaya, "Hain terör saldırısı sonrası yaralanan kahraman polislerimiz Alim Reis Demirel ve Erkan Karataş'ı tedavi gördükleri hastanede ziyaret ettik. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, polis kardeşimiz Alim Reis'le telefonla görüştü. Kahramanlarımıza geçmiş olsun dileklerini ileten Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettikleri gibi, polislerimizin ahı yerde kalmadı. Hainler bedellerini ağır ödedi, ödemeye de devam edecekler. Şükürler olsun, kahramanlarımızın sağlık durumları her geçen gün daha iyiye gidiyor. Rabbimden acil şifalar diliyorum. Aziz milletimizin duaları ve destekleriyle, terörle mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecektir" ifadelerini kullandı.

DHA