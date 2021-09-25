Erdoğan'ın damadı Bayraktar ile Bakan Koca arasında dikkat çeken diyalog

TEKNOFEST etkinliğinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın damadı Selçuk Bayraktar sahnedekilere maskeleri çıkarmasını isterken, başta Erdoğan olmak üzere sahnedeki isimler maskelerini çıkardı. Ancak Sağlık Bakanı Koca, Bayraktar’ın talebini reddetti.

Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST etkinliği Atatürk Havalimanı’nda devam etti.

TEKNOFEST’e Nobel ödüllü bilim insanı Aziz Sancar, Teknofest Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da katıldı.

Akşam saatlerinde ise TEKNOFEST’te sahneye Erdoğan, damadı Bayraktar, Varank, Karaismailoğlu, Ersoy ve Koca çıktı.

Bu sırada Selçuk Bayraktar sahnedekilere maskeleri çıkarmasını istedi. Başta Erdoğan olmak üzere sahnedeki isimler maskelerini çıkarırken Sağlık Bakanı Koca, Bayraktar’ın talebini reddetti. Bayraktar’ın, yanında bulunan Koca’ya seslendiği Koca’nın ise kafasını sallayarak maskesini çıkarmadığı görüldü.