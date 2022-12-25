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Erdoğan'ın eski avukatı canlı yayında küfrünü son anda tuttu

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Bir dönem Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatlığını da yapan avukat Faik Işık, Halk TV ekranlarında yayınlanan Perdenin Önü Arkası programında konuşması sırasında az kalsın çok ağır bir küfrü ağzından kaçırıyordu. Işık'ın söylemeye çalıştığı ifade stüdyoda bir anda ortalığı karıştırdı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eski avukatı Faik Işık, Halk TV'de canlı olarak yayınlanan Perdenin Önü Arkası adlı programa uzaktan bağlanarak konuk oldu.

Işık, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na YSK üyelerine hakaret suçundan verilen 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasını ve siyasi yasak kararını eleştirirken az kalsın çok ağır bir küfür ediyordu ki son anda durdu.

Işık konuşmasında, "Ecevit'ini de gördüm, Hasan Celal Güzel'ini de gördüm. Hepsiyle birebir konuştum da. Her birine ayrı saygım var. Hemfikir de olmamız gerekmez. Hemfikirde olursak, bak işte o zaman ahmağız, biliyor musun?" dedi. Işık, konuşmasının sonraki bölümünde de "Hepimiz hemfikir olursak, bu memlekette farklı düşünebilen adam yok zeka yok. Hayır arkadaşım öyle bir şey yok ya. Farklı düşüneceğiz. Aynı partinin içinden de farklı düşüneceğiz. 'E benim gibi düşünmedi'. Düşünmüyorum evet. 'Benden değilsin.' Si.. Sen kimsin ya! Büyük bir topluluğun içerisindeyiz" ifadelerini kullandı.

 

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