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Erdoğan'ın Kaftancıoğlu'na açtığı dava reddedildi

Erdoğan'ın Kaftancıoğlu'na açtığı dava reddedildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında açtığı 500 bin liralık tazminat davası reddedildi. Kaftancıoğlu, ''Normalleşen anormaller oluşturdular. 50. yaşımı beyefendiyle karşılıyor olmanın dayanılmaz mutluluğu'' açıklamasını yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 8 Ocak 2021'de yaptığı açıklamada, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu için "DHKP-C militanı" demişti. Kaftancıoğlu da bu suçlamaya yanıt verirken “Cumhurbaşkanlığı koltuğunu işgal eden zat” ifadesini kullanmıştı.

Erdoğan, bunun üzerine Kaftancıoğlu hakkında 500 bin liralık tazminat davası açmıştı.

Bu dava, bugün İstanbul 10. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görüldü. Mahkeme, tazminat talebini reddetti.

CHP İstanbul İl Başkanlığı da mahkeme kararını yazılı bir açıklamayla duyurdu.

Dava sürecine ilişkin bilgilerin aktarıldığı açıklama şöyle:

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan 08.01.2021 tarihinde yaptığı açıklamada CHP İstanbul İl Başkanı Dr. Canan Kaftancıoğlu’nu 'DHKP-C militanı' olmakla suçlamıştı.
Erdoğan’ın yaptığı açıklama üzerine Kaftancıoğlu tarafından yapılan yazılı açıklamada yer alan ‘Cumhurbaşkanlığı koltuğunu işgal eden zat’ ifadesi nedeniyle Erdoğan Kaftancıoğlu hakkında 'Kişilik haklarını zedelediği' gerekçesiyle açtığı 500 bin TL’lik manevi tazminat davası bugün İstanbul 10. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görüldü ve dava mahkeme tarafından reddedildi.

KAFTANCIOĞLU: 50. YAŞIMI BEYEFENDİYLE KARŞILIYOR OLMANIN DAYANILMAZ MUTLULUĞU
Kaftancıoğlu, davanın reddine dair sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "1 ayda 5 duruşma. Normalleşen anormaller oluşturdular. 50. yaşımı beyefendiyle karşılıyor olmanın dayanılmaz mutluluğu:)" ifadelerine yer verdi.

Kaftancıoğlu devamında, "Hakaret ve iftiralarından ötürü benim açtığım dava hemen reddedilirken “CB’lığı koltuğunu işgal eden zat” nedeniyle anında iddianame:) Fıkra bu kadar:)" dedi.

 

ANKA

Etiketler recep tayyip erdoğan canan kaftancıoğlu tazminat davası
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