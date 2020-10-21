Erdoğan'ın maaşına zam! 1 aylık maaşı 38 asgari ücrete denk

‘2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi’ Meclis’e sunuldu. Cumhurbaşkanlığı idaresine ayrılan bütçe 886 milyon TL arttırılarak, 4 milyar 39 milyon 453 bin TL olarak belirlendi.

2021 bütçesinde Cumhurbaşkanı’na ayrılan ödenek, 1 milyon 56 bin olarak öngörülürken, buna göre AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın maaşı 88 bin TL olacak.

“ERDOĞAN KENDİ MAAŞINI YÜZDE 8.3 YÜKSELTİYOR”

CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, TBMM’ye sunulan bütçe teklifi ile ilgili yaptığı açıklamada, “TBMM’ye sunulan bütçe teklifine göre Tayyip Erdoğan kendi maaşını yüzde 8,3 zamla 88 bin TL’ye yükseltiyor” dedi.

Özel şu bilgileri verdi: “Zammın karşılığı 6.750 TL, 3 asgari ücrete denk geliyor. Erdoğan’ın maaşı yüzde 8,3, sarayın bütçesi yüzde 28,1 artıyor, vatandaşa da yoklukta sabretmek düşüyor.”