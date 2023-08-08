Ergenekon kumpasının FETÖ’cü hakimine tahliye

Ergenekon kumpasının kilit isimlerinden biri olan FETÖ’cü eski hakim 7 yıl sonra tahliye edildi.

17-25 Aralık süresinden sonra İstanbul’dan Sakarya’ya sürülen ve FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişiminden bir gün sonra gözaltına alınıp tutuklanan Ergenekon davasının mahkeme başkanı H.Ö., 2019’da karara bağlanan davada “FETÖ silahlı terör örgütü” üyeliğinden 10 yıl hapse mahkum edilmişti.

İnfaz süresi 14 Temmuz 2026’da, koşullu salıverilme tarihi ise 13 Ocak 2024 bitecek olan H.Ö., koşullu salıverme tarihine bir yıl kala denetimli serbestlikten yararlanmak için Bolu F Tipi Cezaevi İdare ve Gözlem Kurulu Başkanlığı’na başvurdu.

Sözcü yazarı İsmail Saymaz, FETÖ’cü hakim H.Ö.’nin tahliye edildiğini yazdı.

H.Ö.’nin ilk başvurusunda “İsmimin hain FETÖ örgütüyle anılmasını istemiyorum. FETÖ terör örgütünün amaçlarını asla kabul etmiyorum ve lanetliyorum” şeklindeki savunması kurul tarafından inanılır bulunmadığı için reddedildi. Ancak üç ay sonra aynı kurul, oy birliğiyle H.Ö.’nin “Terör örgütüyle bağını devam ettirdiğine dair kesin somut bilgi ve belgeye rastlanılmadığından terör örgütünden ayrıldığına dair samimiyetinin tasdikine” karar verdi.

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