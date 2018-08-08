Eski bakanın dünürü görevden alındı

Karar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasını taşıyan kararname ile yürürlüğe konuldu. Büyükhatipoğlu, AKP'li Gıda Tarım Hayvancılık eski Bakanı Faruk Çelik'in dünürü…

Sözcü gazetesinden Deniz Ayhan'ın haberine göre Çelik'in oğlu Enes Çelik 2016 yılında Uğur Büyükhatipoğlu'nun kızı Ezgi ile evlenmişti. Ankara'daki törende nikah şahitliklerini de Cumhurbaşkanı Erdoğan ile dönemin Başbakanı, TBMM Başkanı Binali Yıldırım yapmıştı.

Şanlıurfa Su ve Kanalizasyon İdaresi (ŞUSKİ) Genel Müdürü iken dönemin belediye başkanı Celalattin Güvenç tarafından görevden alınan Uğur Büyükhatipoğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği Mali Yardımlar Daire Başkanlığı görevine ardından da Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdür Yardımcısı olmuştu.

Büyükhatipoğlu, 2017 yılının şubat ayında ise Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Ürünleri Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü görevine getirilmişti. Kararnamede, Büyükhatipoğlu’nun yanı sıra Sanayi Bölgeleri Genel Müdürü Yaşar Öztürk’ün de başka bir göreve atanmak üzere görevden alındığı belirtildi.

