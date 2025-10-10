  1. Anasayfa
  3. Rekor oy ile seçilmişti... Eski CHP'li belediye başkanı gözaltında!

Eski CHP'li belediye başkanı gözaltında

Bursa'da bir önceki dönem Nilüfer ilçesi Belediye Başkanı olan Turgay Erdem ile 21 kişi hakkında "rüşvet ve suç örgütü kurma" gibi suçlardan gözaltına alındı.

Bursa'da eski Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, rüşvet, suç örgütü kurma ve suçtan kaynaklanan mal varlığını aklama soruşturması kapsamında gözaltına alındı. 23 kişi hakkında gözaltı kararı verilirken, 21 kişi Organize Polisi tarafından yakalandı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın bir süredir yürüttüğü soruşturmanın startı bu sabah Emniyet Müdürlüğü Organize Polisi tarafından verildi.

Nilüfer eski Belediye Başkanı Turgay Erdem'in de aralarında bulunduğu 23 kişi hakkında soruşturma gerçekleştirildi. Bu sabahki operasyonda 21 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve işyerlerinde arama yapılırken, şahıslar hakkında çok yönlü soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Şahıslar hakkında rüşvet alma, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, kurulan örgüte üye olmak, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçundan işlem yapılıyor.

2 kişiyi de yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. Arama işlemlerinin ardından Turgay Erdem Emniyet Müdürlüğü'ne getirilecek.

