Eski hakim ''imam'' çıktı

İstanbul’da FETÖ’nün asker yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltına alınan Fatih Yiğit’in bir süre önce meslekten ayrılan bir hakim olduğu ortaya çıktı. Yiğit’in örgüte ait İstanbul Kartal’daki bir hücre evinin abisi olduğu belirlendi.



İstanbul Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu Savcılığı'nca FETÖ/PDY yapılanması içinde bulunan asker ve askerlerden sorumlu oldukları belirtilen mahrem imamlara yönelik 144 kişi hakkında yakalama kararı çıkartılan operasyonda gözaltına alınan isimlerden birinin eski Hakim Fatih Yiğit olduğu ortaya çıktı. Yiğit'in daha önce HSYK tarafından ihraç listesine konulduğu, ardından listeden çıkarıldığı iddia edildi. Yiğit listeden çıkarılınca istifa edip avukatlığa başladı. Mahrem imamlar dosyasında itirafçı olan Deniz Teğmen C.A.'nın verdiği bilgiler doğrultusunda örgütte 'abi' konumunda olduğu tespit edilen Yiğit, İstanbul polisi tarafından gözaltına alındı.

ASKERLERE VE ABİLERİNE GÖZALTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY yapılanması içinde bulunan askerler ve askerlerden sorumlu abi oldukları belirtilen 144 kişi hakkında yakalama kararı çıkartılan dosyanın detayları belli oldu. İstanbul'daki 'mahrem imam' yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonlarda İstanbul polisi şimdiye kadar 884 kişiyi gözaltına almıştı. Şüphelilerden itirafçı olanların ifadeleri doğrultusunda da aralarında öğretmen, savcı, öğretim görevlisi, emniyet mensubu, avukat, asker ve profesörlerinde olduğu 144 kişi hakkında gözaltı kararıyla yeni bir operasyon başlatıldı. Mahrem imamlar dosyasında itirafçı olan şüphelilerden biri Deniz Teğmen C.A., 15 Temmuz darbe girişiminin ardından gözaltına alınmıştı. Ancak adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı. İstanbul'daki mahrem imamlar dosyası kapsamında yeniden gözaltına alınan C.A. bu defa etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istediğini belirterek itirafçı oldu. Örgüte ilişkin evlerin kritik isimlerini deşifre eden C.A., eski hakim Fatih Yiğit'in örgüt evlerinin abisi olduğunu anlattı.

GÖZALTINDA

Fatih Yiğit'in HSYK tarafından önce ihraç listesine konulduğu, ardından listeden çıkarıldığı ve sonrasında hemen istifa ederek avukatlığa başladığı iddia edildi. Örgüt içerisinde 'abi' konumunda olduğu ileri sürülen Yiğit, bu sabah İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgülü Suçlar Bürosu'nun başlattığı operasyon kapsamında gözaltına alındı. Fatih Yiğit'in örgütün Kartal'daki hakim savcıların sınava hazırlandığı 'Gaybubet Evi” evinin sorumlusu olduğu iddia edildi.