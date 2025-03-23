Eski Masak Başkan Yardımcısı, İmamoğlu raporuna itiraz etti!

Eski MASAK Başkan Yardımcısı Ramazan Başak, Tutuklanarak cezaevine konulan ve İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasına gerekçe gösterilen MASAK raporlarına yönelik "MASAK raporlarında kesinlikle böyle bir tespit yok" ifadelerini kullandı.

Eski MASAK Başkan Yardımcısı Ramazan Başak, Hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydetmek, rüşvet almak, kamu kurum veya kuruluşlarının ihalesine fesat karıştırmak ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçundan tutuklanarak cezaevine konulan ve Anayasa’nın 127’nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 47’nci maddesi gereğince geçici tedbir olarak İçişleri Bakanlığı’nca görevden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'na yöneltilen suçlamalara gerekçe olarak öne sürülen MASAK raporları hakkında açıklama yaptı.

Başak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Yolsuzluk iddiaları ısrarla MASAK raporlarına dayandırılmaktadır. MASAK raporlarında kesinlikle böyle bir tespit yok. MASAK’ın böyle bir görevi de yok. İddia edenler açıkça suç işlemektedir" dedi.