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İmamoğlu'nun el konulan şirketiyle ilgili MASAK raporu ortaya çıktı

İmamoğlu'nun el konulan şirketiyle ilgili MASAK raporu ortaya çıktı
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MASAK raporunda, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ortağı olduğu ve dün el konulan İmamoğlu İnşaat'ın 8 Aralık 2020-11 Aralık 2023 tarihleri arasında 3 yılda 117 adet taşınmaz aldığı bilgisi yer aldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında dün gözaltına alınan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ortağı olduğu şirketle ilgili bilgiler MASAK raporunda yer aldı. Rapora yansıyan tespitlerde yüzde 60 hissesi Ekrem İmamoğlu'na, yüzde 40 hissesi de babası Hasan İmamoğlu'na ait olan İmamoğlu İnşaat'ın 8 Aralık 2020-11 Aralık 2023 tarihleri arasında 19 dükkan, 19 mesken, 63 konut, 8 ofis, 6 büro, 2 arsa olmak üzere 117 adet taşınmaz aldığı belirtildi. 3 yılda edinilen bu taşınmazlar ve para artışlarının kaynağının belirsiz olduğu belirtildi. (DHA)

DHA

Etiketler İmamoğlu İnşaat masak raporu masak taşınmaz istanbul ibb İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekrem imamoğlu
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