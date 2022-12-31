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Eski Ülkü Ocakları Başkanı'nın öldürüldüğü cinayette 3 gözaltı

Eski Ülkü Ocakları Başkanı'nın öldürüldüğü cinayette 3 gözaltı
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Ankara Valiliği, eski Ülkü Ocakları genel başkanı ve akademisyen Sinan Ateş cinayetine ilişkin soruşturma kapsamında, üç kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

Sinan Ateş, arkadaşı Selman Bozkurt ile dün Ankara’nın Çankaya ilçesi Kızılırmak Mahallesi 1456 Sokak’taki İnci Apartmanı’ndan çıktıkları sırada motosikletli iki kişinin silahlı saldırısına uğramıştı. Başından yaralanan Sinan Ateş kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

 Valiliğin açıklaması şöyle: “Eski Ülkü Ocakları genel başkanı Sinan Ateş cinayeti faillerinden olduğu değerlendirilen bir kişi ve olaya karışan iki kişi olmak üzere üç kişi gözaltına alınmıştır. Olayla ilgili diğer kişi ve faillerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ettirilmektedir.”

Etiketler Sinan Ateş ülkü ocakları başkanı cinayet gözaltı
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