Eskişehir'de ''20 liralık kazak'' almak için birbirleriyle yarıştılar

Eskişehir’in Tepebaşı ilçesinde bir seyyar satıcı tarafından 20 liraya satılan kazaklar için vatandaşlar adeta birbiriyle yarıştı.

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde bir seyyar satıcı tarafından 20 liraya satılan kazakları almak isteyen vatandaşlar adeta birbiriyle yarıştı. Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Köprübaşı Caddesinde ucuza satılan kazaklar sebebiyle izdiham yaşandı. Bir seyyar satıcı tarafından 20 liraya satışa sunulan kazaklar, vatandaşlardan büyük ilgi gördü. Ucuza kazak almak isteyen insanlar yoğunluk oluşturdu.