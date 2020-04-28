Esnek çalışma dönemi resmen bitti ! Görev başı yaptılar

Koronavirüs tedbirleri kapsamında ildeki kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan memurlar esnek çalışma sistemine geçmişlerdi.

Bu kapsamda bir süredir devam ettirilen çalışmalar Yalova Valisi Muammer Erol tarafından yayınlanan resmi yazı ile sona erdirildi.

İldeki kamuya ait kurumlara gönderilen yazı ile 65 yaş üzeri, engelli, kronik rahatsızlığı bulunan ve hamile olan devlet memurları haricindeki tüm memurların görevlerine geri dönmesi istendi.

Kurumlara gönderilen yazıda ise şu talimata yer verildi: