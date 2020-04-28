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  3. 28 Nisan 2020 16:34

Esnek çalışma dönemi resmen bitti ! Görev başı yaptılar

Yalova Valiliği tarafından ildeki kurum ve kuruluşlara gönderilen resmi yazı ile esnek çalışma dönemi resmen bitti. Hamile, engelli, 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan memurlar hariç tüm memurlar yeniden görev başı yaptı.

Esnek çalışma dönemi resmen bitti ! Görev başı yaptılar
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Koronavirüs tedbirleri kapsamında ildeki kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan memurlar esnek çalışma sistemine geçmişlerdi.

Bu kapsamda bir süredir devam ettirilen çalışmalar Yalova Valisi Muammer Erol tarafından yayınlanan resmi yazı ile sona erdirildi.

İldeki kamuya ait kurumlara gönderilen yazı ile 65 yaş üzeri, engelli, kronik rahatsızlığı bulunan ve hamile olan devlet memurları haricindeki tüm memurların görevlerine geri dönmesi istendi.

Kurumlara gönderilen yazıda ise şu talimata yer verildi:

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yalova valisi , esnek çalışma dönemi
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