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Eylem Tok ve oğlu için kırmızı bülten çıkarıldı

Eylem Tok ve oğlu için kırmızı bülten çıkarıldı
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Ölümlü kaza sonrası ABD'ye kaçan yazar Eylem Tok ve oğlu T.C. hakkında kırmızı bülten çıkarıldı.

Eyüpsultan'da 1 Mart 2024'te yazar Eylem Tok'un 17 yaşındaki oğlu T.C.'nin karıştığı trafik kazası sonucu 29 yaşındaki O.M.A. hayatını kaybetti. Kaza sonrası Eylem Tok ve oğlu T.C. ABD'ye kaçtı. Olayla ilgili başlatılan soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Tok ve oğlu T.C. hakkında kırmızı bülten çıkarıldı. 

Olayın geçmişi

Eyüpsultan'da 1 Mart 2024'de iddiaya göre yazar Eylem Tok’un 17 yaşındaki oğlu T.C., saat 23.50 sıralarında araçla seyir halindeyken yol kenarında arıza nedeniyle park halinde bulunan 3 adet ATV tipi araca çarpmış, kaza sonucu 29 yaşındaki O.N.A. hayatını kaybederken orada bulunan diğer kişiler yaralanmıştı. Kazanın ardından polis ekiplerinden önce olay yerine gelen anne Eylem Tok, oğlu T.C.'yi olay yerinden kaçırmış, ekiplerce yapılan incelemeler sonucunda anne ile oğlunun ertesi gün saat 03.50 sıralarında İstanbul Havalimanı'ndan Mısır'a çıkış yaptıkları tespit edilmişti. Olaya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma çerçevesinde ise aynı gün şüpheli Eylem Tok hakkında 'suçluyu kayırma' suçundan, şüpheli T.C. hakkında 'bir kişinin ölümü ile birlikte birden fazla kişinin yaralanmasına neden olmak' suçundan tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılırken, kırmızı bülten çıkarılması da talep edilmişti. Soruşturma çerçevesinde daha sonra şüphelilerin ABD'ye kaçtıkları ortaya çıkmıştı ve iade talebinde bulunulduğu da öğrenilmişti. Ayrıca baba B.C.'ye 'yurt dışına çıkış yasağı' şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmıştı.

 

 

İHA

Etiketler eylem tok kırmızı bülten ölümlü trafik kazası
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